Bakan Işıkhan: Bugün itibarıyla Ardahan'a 550 İşgücü Uyum Programı (İYUP) kontenjanı ayırdığımızı ifade etmek istiyorum

Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Işıkhan, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde "AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başlayan Işıkhan, Babalar Günü'nü kutladı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girenlere başarılar diledi.

Kars ve Ardahan'da teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

“AK Parti, tüm illerde, halkla birer bir teması olan yarın seçim varmışçasına çalışmalarına aralıksız devam eden, millete hizmet için durmaksızın koşturan, daima teyakkuzda, zinde ve göreve hazır tek siyasi harekettir. Seçimden seçime değil, attığı her adımda, her an aziz milletimizle bir arada olan tek parti, AK Partidir. Bugün bu salonda bizleri bir araya getiren de işte bu sorumluluk bilinci, bu vazife aşkıdır. AK Parti’nin kaderini Türkiye’nin kaderiyle birleştiren, bizi bu ülkeye hizmetkar kılan, işte bu siyasi ahlaktır.”

Işıkhan, il danışma meclisi toplantılarını kıymetli bulduğunu, bu toplantılarla özellikle çalışma hayatına dair güncel durumu yerinde tespit ederek, vatandaşlarla bizzat temas kurduklarını ve sokakların nabzını tuttuklarını söyledi.

Büyük ve güçlü Türkiye için, çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceklerini belirten Işıkhan, "Başta Ardahan olmak üzere şehirlerimizin sosyal güvenlik, istihdam, nitelikli iş gücü ve üretim kapasitelerini geliştirmeye, kalkınma süreçlerini hızlandırmaya, refahını ve beşeri standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz." dedi.

"İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında Ardahan’da sadece 43 vatandaşımız işe yerleştirilebilmişken, 2025 yılında bu sayı 477’ye ulaşmıştır." diyen Işıkhan, 2002’den bugüne kadar, toplam 13 bin 201 kişinin işe kavuşmasına vesile olduklarını, vatandaşa sadece iş bulmakla yetinmediklerini, meslek sahibi olmasını da sağladıklarını kaydetti.

Işıkhan, bugüne kadar Ardahan’da 7 bin 930 vatandaşın mesleki eğitim kurslarından, işbaşı eğitim programlarından ve girişimcilik eğitimlerinden yararlandığını anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"İş Kulübü faaliyetlerimiz kapsamında kadınların, gençlerimizin, engelli vatandaşlarımızın ve iş arayan kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu hizmetten şimdiye kadar 1524 vatandaşımız yararlandı. Toplum Yararına Programlar kapsamında ise 2009 yılından bugüne kadar 21 bin 767 vatandaşımıza geçici istihdam ve gelir desteği sağladık. Bugün ilimizde 1379 iş yeri faaliyet göstermektedir. 2002’den bugüne kadar 4 bin 334 iş yerimiz teşviklerden yararlanmış, sağlanan teşvik tutarı ise 355 milyon lirayı aşmıştır."

Işıkhan, Ardahan’ı sahip olduğu tüm değerlerle birlikte hak ettiği noktaya birlikte ulaştıracaklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Allahuekber Dağları’nın gölgesinde uzanan, Çıldır ve Kura’nın suyuyla bereketlenen Ardahanımızı, millete hizmeti kendisine görev sayan anlayışla şekillendireceğiz. Ülkemizin en güzel meralarının, yaylalarının, tarım arazilerinin bulunduğu, Türkiye’nin en kaliteli büyükbaşı, en kaliteli süt ve gıda ürünlerinin yetiştirildiği şehrimizin sahip olduğu potansiyelin hakkını el birliğiyle vereceğiz. Posof’un elma bahçelerinden, Çıldır’ın kış turizmine uzanan karakteristik özellikleriyle, dünyanın en iyi peynirini, balını üreten, kazını ve arısını yetiştiren çiftlikleriyle Ardahan, hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir zenginliktir. Bu sebeple, geçmişten günümüze medeniyetleri buluşturan, ticaret yollarını birbirine bağlayan bu coğrafya için, atılacak her adım, yapılacak her yatırım, aynı zamanda geleceğimize yapılan bir yatırım olacaktır."

Işıkhan, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, İl Başkanı Hakan Aydın ve partililere yaptıklarını hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bugün Ardahan’a bir müjde vermek istiyorum. Bakanlık olarak, istihdamın geliştirilmesinde, işgücü uyum programımız kapsamında bugün itibarıyla Ardahan'a 550 İşgücü Uyum Programı (İYUP) kontenjanı ayırdığımızı ifade etmek istiyorum. Ardahan’a hayırlı ve uğurlu olsun inşallah." diye konuştu.