İletişim Başkanı Duran'dan Aşure Günü paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, paylaşmanın berekete, dayanışmanın kardeşliğe dönüştüğü müstesna zamanlardan biri olan Aşure Günü'nün birlik, beraberlik ve muhabbet ikliminin en güzel tezahürlerinden biri olduğunu belirtti.