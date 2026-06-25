İletişim Başkanı Duran'dan Aşure Günü paylaşımı

Fırat Taşdemir
25 Haziran 2026•Güncelleme: 25 Haziran 2026
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Paylaşmanın berekete, dayanışmanın kardeşliğe dönüştüğü müstesna zamanlardan biri olan Aşure Günü, birlik, beraberlik ve muhabbet ikliminin en güzel tezahürlerinden biridir. Aşure Günü'nün ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hazreti Hüseyin efendimizi ve yol arkadaşlarını şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum."