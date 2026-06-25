Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. " dedi.

Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, mezuniyet merasiminde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik eden Erdoğan, "Bugün burada bulunan ailelerimizin şahsında mezuniyet heyecanı yaşayan genç polislerimizin eş, dost ve yakınlarına 'Gözünüz aydın' diyor, her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : TCCB / Mustafa Kamacı/AA

Tüm hocalara, yöneticilere ve amirlere tebrik ve takdirlerini ileten Erdoğan, 81 il ve 922 ilçenin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan Emniyet Teşkilatının tüm mensuplarına Allah'tan üstün muvaffakiyetler diledi.

“Toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duran şehitlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 gün sonra tarihin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünün idrak edileceğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar, o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen, vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hani diyor ya şair, 'Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır.' Evet, tam 1000 yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum. Nazlı hilale sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinden öpüyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum."

“13 bin 610 öğrencinin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz”

Bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencinin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531, Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 2 bin 432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10 bin 604 kardeşimiz bugünden itibaren Emniyet Teşkilatımızın saflarına katılacak." dedi.

Türkiye'nin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek mezunları tek tek kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, "Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis Akademimizin bir buçuk asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler." diye konuştu.

Diplomalarını alacak vatan evlatları için bir hususu özellikle ifade etmek istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak kamu düzenini, hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden, uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız.

[1/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. [2/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 5) ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (sol 7) de katıldı. [3/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. [4/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [5/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3) ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (sol 5) de katıldı. [6/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [7/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. [8/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. [9/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. [10/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile selamlaştı. [11/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda) ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (sağ 2) ile selamlaştı. [12/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. [13/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 2), İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (sağda) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya (solda) da yer aldı. [14/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda) ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (sağda) de yer aldı. [15/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [16/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. [17/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. [18/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. [19/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. × [1/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. [2/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 5) ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (sol 7) de katıldı. [3/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. [4/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [5/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3) ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (sol 5) de katıldı. [6/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [7/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. [8/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. [9/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. [10/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile selamlaştı. [11/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda) ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (sağ 2) ile selamlaştı. [12/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. [13/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 2), İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (sağda) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya (solda) da yer aldı. [14/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda) ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (sağda) de yer aldı. [15/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. [16/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. [17/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. [18/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. [19/19] Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Stadyumu'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi.

Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız, pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız."

Mezunların her birinin bu ilkeler ışığında ülkeye ve millete layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymadığını belirten Erdoğan, "Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, yolunuzu da bahtınızı da inşallah hep açık eylesin diyorum." dedi.

“Geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik”

Devletin imkanları genişledikçe ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden Emniyet Teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından, lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan, insan kaynağına geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda uygulamaya alınan Görev Puanına Dayalı Atama Sistemi'nin de bunlardan biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama Teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son olarak, dün Gazi Meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda birtakım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet sevincine ve gurur günlerine iştirak ettiğimiz 13 bin 610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde devletimizin vakarını, milletimizin değerlerini ve Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Başta polislerimizi yetiştiren kıymetli ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza ve amirlerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Şehitlerimiz rahmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum.”

Notlar

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve bazı milletvekilleri ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Dönem birincisi Ali Çakır, yaptığı konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti'nden misafir öğrenciye diplomasını verdikten sonra ülkesine selam götürmesini söyledi.

Mezun polislerin yemin etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından dua edildi.

Tören geçişi yapan polisler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevincini yaşadı.