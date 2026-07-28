Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla 57 şüpheli hakkında 6 yıldan 39 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle iddianame düzenlendi.

Malta merkezli ödeme kuruluşu Paymix'e yönelik iddianamede 57 şüpheliye hapis istemi Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla 57 şüpheli hakkında 6 yıldan 39 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen suç gelirlerinin, ödeme ve elektronik para kuruluşları vasıtasıyla bankacılık sistemine aktarıldığı, buradan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve bu yöntemle gelirin sistem dışına çıkarıldığı aktarıldı.

İddianamede, kripto varlıkların izi sürülerek yapılan çalışmalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Basel Holding'in sahibi şüpheli Burak Başel'in Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme ve elektronik para kuruluşu ile bağlantısının tespit edildiği belirtildi.

MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, aklamaya konu kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasında bulunan cüzdanlara gönderildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, MASAK raporuna göre, kişilerin bankacılık transfer verileri incelendiğinde, elektronik para ve ödeme kuruluşlarından banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı işlemlerin ardından bu tutarların kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği, bazı şirketlerin hesaplarına yalnızca elektronik para ve ödeme kuruluşlarından para geldiği, üçüncü kişilerle herhangi bir işlem bulunmaksızın paranın yalnızca kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı kaydedildi.

Raporda, kişilerin hesaplarına elektronik para ve ödeme kuruluşlarından 1 Ocak 2020-15 Eylül 2025 arasında 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldığı, hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 7 Haziran 2024–15 Eylül 2025 tarihleri arasında 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış yapıldığının belirlendiği aktarıldı.

Yasa dışı bahis gelirleri 210 milyar liraya ulaştı

İddianamede, adli bilişim incelemeleri, canlı sistem analizleri, veri tabanı sorgulamaları, log kayıtları, finansal veriler ve dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen teknik incelemeler neticesinde, soruşturma konusu Pentech dijital altyapısında faaliyet gösteren toplam 56 farklı yasa dışı bahis platformuna ait çok sayıda veriye ulaşıldığı, bu platformlarda kayıtlı bulunan yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ilişkin çeşitli veri setlerinin sistemlerde muhafaza edildiğine dikkat çekildi.

İncelenen veri tabanlarında yaklaşık 3 milyon kişinin TC kimlik numarasıyla kaydının bulunduğu, ayrıca yaklaşık 8 milyon telefon numarasına ilişkin kayıtların da sistemlerde yer aldığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, finansal kayıtlar, işlem logları ve muhasebe verileri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma konusu dijital altyapı üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar lira seviyesinde olduğu, bu kapsamda yalnızca ödeme yöntemlerine ilişkin kayıtlar içerisinde dahi toplam yaklaşık 10 milyar lira işlem hacmine sahip çok sayıda IBAN bilgisinin bulunduğu ifade edildi.

Teknik incelemelere göre, organizasyon bünyesinde görev alan çalışanlar ve yöneticiler tarafından kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 800 VPN hesabının, farklı sistemlere uzaktan ve güvenli erişim amacıyla aktif şekilde kullanıldığına, bununla bağlantılı olarak 600'den fazla uzak masaüstü (RDP) cihazının çalışanlar ve yöneticiler tarafından operasyonel süreçlerde kullanıldığına iddianamede değinildi.

İddianamede, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütülmesi, uygulamaların çalıştırılması, veri tabanlarının barındırılması, finansal sistemlerin yönetilmesi ve yedekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 500'den fazla fiziksel ve sanal sunucunun aktif olarak işletildiği kaydedildi.

Bunun yanında, iddianamede, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yönetildiği, kullanıcı hesaplarının kontrol edildiği, finansal işlemlerin takip edildiği, bayi ve alt bayi organizasyonlarının yönetildiği, raporlama, risk analizi ve sistem yönetimi süreçlerinin yürütüldüğü 60 farklı yönetim panelinin aktif olarak kullanıldığı, bu sayede faaliyetlerin sürekliliğinin sağlandığı iddianamede belirtildi.

Örgütsel yapı ve örgüt elebaşı Burak Başel hakkında tespitler

İddianamede, şüpheli Burak Başel'in, merkezi KKTC'de bulunan ve Dubai, Malta ile Güney Kıbrıs'ta iştirakleri olan Basel Holding yapısının kurucusu olduğu, yasa dışı bahis altyapısı sağlayan "Pronet Gaming" isimli yapının en büyük ortağı olarak gösterildiği, iki bahis sitesinin lisans sahibi Universal Software Solutions NV'nin hissedarı olduğu ifade edildi.

Malta merkezli Paymix (Finance Incorporated Limited) isimli ödeme ve elektronik para kuruluşunun mülkiyetinin yüzde 90'ının Doxxon Finance Limited üzerinden Başel'e ait olduğu, bu şekilde Paymix ödeme altyapısının nihai kontrolünün Başel'de bulunduğu iddianamede anlatıldı.

İddianamede, örgütsel yapının üst karar ve koordinasyon kademesinde yer aldığı, yapının kuruluşu, finansal kaynakların yönlendirilmesi ve Paymix ile Fincrypto üzerinden yürütülen uluslararası ödeme ve kripto varlık sisteminin kontrolünde belirleyici konumda bulunduğu değerlendirilen şüpheli Burak Başel'in örgüt elebaşı olduğu belirtildi.

Türkiye, Malta ve Arnavutluk merkezli teknik, mali ve operasyonel faaliyetlerin fiili sevk ve idaresinde rol aldığı değerlendirilen şüpheli Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu iddianamede kaydedildi.

İddianamede, yapının teknik altyapı bölümünde bahis sitelerine ait sunucu, yazılım, veri tabanı, iletişim ve bonus sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde görev alan kişilerin bulunduğu aktarıldı.

Mali yönetim bölümünde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen fonların muhasebeleştirilmesi, raporlanması, faturalandırılması ve örgüt içerisinde dağıtılmasında, kripto varlık bölümünde fonların kripto varlığa dönüştürülmesi, cüzdanlarda muhafaza edilmesi ve yurt dışı şirket hesapları arasında aktarılmasında görev alan kişilerin bulunduğu iddianamede yer aldı.

Nakde çıkış bölümünde, kripto varlıkların komisyon karşılığında nakde, dövize veya altına çevrilmesi ve fiziki olarak teslim edilmesinde, tahsilat bölümünde ise oyuncu hesaplarından para toplanması ve bahis kazancı niteliğindeki ödemelerin dağıtılmasında görev alan kişilerin bulunduğu kaydedildi.

Ceza istemleri

İddianamede, örgüt elebaşı Başel'in, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 16 buçuk yıldan 39 yıla kadar ile şüphelilere istenen tüm suçlardan cezalandırılması talep edildi.

Örgüt yöneticisi şüpheli Bozdoğan'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetme" suçlarından 14 buçuk yıldan 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer 55 şüphelinin ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörüldü.

İddianamede, ayrıca bir kısım şüpheliler yönünden tefrik kararı verildiği ve bu kişiler yönünden soruşturmanın devam ettiği bilgisi de yer aldı.