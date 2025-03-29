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İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin, "Sebep oldukları tablo, Türkiye'ye hiç ama hiç yakışmayan ancak kendileriyle kolaylıkla özdeşleşen bir sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Ankara

Altun, CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın sürekli yapmış olduğu sözde boykot çağrılarının işletmelere yönelik şiddet eylemleri boyutuna geçmesi, bu çağrıların amacının aslında ne olduğunu hepimize anlatıyor. Halkı yerli ve milli şirketlere karşı kışkırta kışkırta, tahrik ede ede sebep oldukları bu tablo Türkiye'ye hiç ama hiç yakışmayan ancak kendileriyle kolaylıkla özdeşleşen bir sonuçtur. 'Boykot' adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar. Ama şunu bilsinler ki Türk milleti bu vandallıklara asla müsaade etmeyecek, şiddete, ayrımcılığa ve faşist uygulamalara geçit vermeyecektir."

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