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İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 16.10.2021
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi.



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