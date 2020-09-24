Şırnak'ın Kato Jirka bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Jirka bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bölgede operasyon sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.