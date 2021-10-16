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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 28 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.

Esin Işık   | 16.10.2021
Türkiye'de 28 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 611 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,09, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,34 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 862 bin 236'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 152 bin 703 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." ifadelerini kullandı.





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