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İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 03.09.2022
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin 2013, 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi.

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