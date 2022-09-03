Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,553.80
BTC/USDT
19,824.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Bilal Kahyaoğlu   | 03.09.2022
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - AA

Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Sunta Kavşağı'ndaki alt geçidin Kastamonu-Karabük yönü ile İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kuzeykent Kavşağı mevkisi su birikintisi nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı.

Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere farklı yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Belediye ve Karayolları ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Vatandaşlardan Ali Zayıfoğlu AA muhabirine, alt geçitten geçerken aracının arızalandığını söyledi.

Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla aracını sudan çıkardıklarını ifade eden Zayıfoğlu, "Bartın'dan Kastamonu'ya kardeşimin yanına gelmiştim. Alt geçitten geçerken aracım stop etti. Suyun içinde kaldık. Arabam şu anda çalışmıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da sağanak etkili oluyor
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 2 zanlıdan biri serbest bırakıldı, diğeri şartlı tahliye edildi
Emine Erdoğan, Uluslararası Pediatri Kurumu heyetini kabul etti

Benzer haberler

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Belçikalılar araçlarına daha ucuz akaryakıt almak için Fransa'ya gidiyor

Belçikalılar araçlarına daha ucuz akaryakıt almak için Fransa'ya gidiyor
Trakya'da yarın için sağanak uyarısı

Trakya'da yarın için sağanak uyarısı
Bursa'da selde sürüklenen kişi o anları anlattı

Bursa'da selde sürüklenen kişi o anları anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet