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TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 2 zanlıdan biri serbest bırakıldı, diğeri şartlı tahliye edildi

TFF'nin Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden birinin "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine, diğerinin serbest bırakılmasına karar verildi.

Ali Cevahir Aktürk   | 03.09.2022
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 2 zanlıdan biri serbest bırakıldı, diğeri şartlı tahliye edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden C.U'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verirken, diğer şüpheli O.G'nin serbest bırakılmasına hükmetti.

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