İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İstanbul
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına, ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile 61 araç ve 140 personelle müdahale eden İstanbul İtfaiyesi, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada yaşanan art arda patlamalarda bir metal parçasının bölgede bulunan itfaiye aracının ön camına saplandığı öğrenildi.
Tamamen kontrol altına alınan yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
İBB Başkanı İmamoğlu, sanayi sitesinde incelemelerde bulundu
Yangının çıktığı sanayi sitesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yetkililerden bilgi aldı.
İmamoğlu, gazetecilere, 50'ye yakın iş yerinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirterek, yangının kimyasal madde ağırlıklı olduğunu, bu nedenle itfaiye çalışanlarının yoğun bir mücadele verdiğini söyledi.
Yaralanan 1 iş yeri sahibinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden İmamoğlu, 2 itfaiye görevlisinin de dumandan etkilendiğini, yangının büyük bir oranda kontrol altına alındığını, çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Görgü tanığı olay anını anlattı
Sanayi sitesi çalışanlarından görgü tanığı Nurullah Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının başında olay yerine ilk geldiklerinde burada 7 kişinin bulunduğunu anlatarak, sonrasında çok fazla insanın olay yerine geldiğini söyledi.
Olay yerinde patlamaların da yaşandığını dile getiren Tatar, "Her bir patlamada sanki büyük bir benzin tankeri patlamış gibi oluyor. Gökyüzüne duman ve ateş yükselmeye başladı." dedi.
Tatar, yangının önce bir blokta başladığını belirterek, hemen önlem alındığını ancak yangının rüzgarın etkisiyle diğer bloklara sıçradığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.