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Gündem, Koronavirüs

İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.

Orhan Onur Gemici   | 28.09.2021
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı Fotoğraf: Yasin Demirci - Anadolu Ajansı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."

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İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
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