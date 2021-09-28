İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."
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Covid-19’a karşı İKİNCİ DOZ aşı oranımız BARTIN VE GİRESUN’DA da %75’in üzerine çıktı. Böylece MAVİ İL sayımız 13’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2021