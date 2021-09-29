Dolar
8.85
Euro
10.32
Altın
1,740.37
ETH/USDT
2,926.30
BTC/USDT
42,434.00
BIST 100
1,392.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da "Omuz Omuza 165 yıl Demiryolu İşçi Buluşması"nda konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de hastane Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki hastane zinciri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 175 çalışanının işine son verdi.

Mücahit Oktay   | 29.09.2021
ABD'de hastane Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı

New York

Kuzey Carolina merkezli hastane zinciri Novant Health, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşı zorunluluğuna uymayan 175 sağlık çalışanının sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.

Sağlık kuruluşu, tıbbi veya dini muafiyeti olan çalışanları için ise haftalık Kovid-19 testi, kurum içinde N95 maskesi ve göz koruması kullanmaları zorunluluğunu uygulamaya soktu.

35 bin çalışanı bulunan sağlık kuruluşu, geçen haftaya kadar aşı yaptırmayan 375 çalışanına 5 gün ücretsiz uzaklaştırma cezası vererek ekstra zaman tanıdığını, buna rağmen aşı olmayı kabul etmeyenlerin iş sözleşmelerinin iptal edileceğini duyurmuştu.

Novan Health, ilk olarak 22 Temmuz'da çalışanlarının Kovid-19 aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğuna dair bir duyuru yapmış ve tam olarak aşılanmaları için 15 Eylül'e kadar süre tanımıştı.

Çalışanlarına Kovid-19 aşısını ilk zorunlu kılan Teksas'taki Houston Methodist hastanesi de aşıyı reddettiği için 150 sağlık çalışanını işten çıkarmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, en az 100 çalışanı olan iş yerlerinde koronavirüs aşısını zorunlu kılarken geçen ay, personelini aşılatmayan huzurevi tesislerine yapılan federal yardımların kesileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de hastane Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: En yüksek risk grubunda olanlar için 2,4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç var

Benzer haberler

Çin, Biden’ın 'yeni soğuk savaş olmayacak' açıklamasını eyleme geçirmesini umuyor

Çin, Biden’ın 'yeni soğuk savaş olmayacak' açıklamasını eyleme geçirmesini umuyor

ABD'de hastane Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı

ABD'de 5 gazeteciyi öldüren saldırgan müebbet hapse çarptırıldı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2 bin 590 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 2 bin 590 kişi hayatını kaybetti
Taliban yönetimi 'Başbakan Yardımcısı Vekili' Hanefi: Afganistan'ın yeniden inşası Batı'nın ahlaki bir sorumluluğudur

Taliban yönetimi 'Başbakan Yardımcısı Vekili' Hanefi: Afganistan'ın yeniden inşası Batı'nın ahlaki bir sorumluluğudur
ABD Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğun Kudüs dışında açılması önerisini reddetti

ABD Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğun Kudüs dışında açılması önerisini reddetti