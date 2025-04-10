İİT ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı yarın Antalya'da düzenlenecek
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı, "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla yarın Antalya'da düzenlenecek.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğindeki Gazze Temas Grubu toplantısı, 11-13 Nisan'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu öncesinde yapılacak.
Bahreyn, Endonezya, Filistin, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanı seviyesinde iştirak etmesi beklenen toplantı, Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'deki ilk görüşmesini ve ayrıca toplamda 20. faaliyetini teşkil edecek.
Toplantıya Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin katılması öngörülüyor.
Bakan Fidan'ın, toplantıdaki hitabında, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'deki durumun daha da kötüleştiğine, Batı Şeria ve Kudüs'ün üzerindeki baskı ve tehdidin de arttığına, bununla koşut olarak iki devletli çözüm perspektifinin de giderek zayıfladığına dikkati çekmesi öngörülüyor.
Fidan'ın, Bakanlar Komitesi'nin tüm çabalarını kalıcı bir ateşkes, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve Gazze'ye tam insani erişim sağlanması yönünde yoğunlaştırması gerektiğini vurgulayarak, bu doğrultuda, Mısır ve Katar'ın kapsamlı bir anlaşmaya aracılık etme yönündeki çabalarına yönelik desteği yinelemesi bekleniyor.
Bakan Fidan'ın, Filistinlilerin anavatanlarında yaşamaya devam etmelerine ve Filistin ile İsrail halklarının barış içinde yan yana yaşamalarına olanak tanıyan iki devletli çözümün bir alternatifinin bulunmadığının altını çizmesi öngörülüyor.
Fidan'ın, Türkiye'nin, Gazze'deki yıkımın ivedilikle durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması; İsrail'in Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan'ı da kapsayan yayılmacılığının durdurulması; Filistinlilerarası uzlaşının bir an evvel tesis edilmesi ve iki devletli çözümün uluslararası gündemin üst sıralarında tutulmasında ısrarcı olunması konularında tüm girişimleri kayıtsız şartsız desteklemeyi sürdüreceğini belirtmesi bekleniyor.
- Gazze Temas Grubu
Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan, Ürdün ile İİT ve Arap Birliği genel sekreterleri, Gazze'de kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilmişti. Bilahare çalışmalara Bahreyn ve BAE de katılmıştı.
Bu itibarla tesis edilen ve Gazze Temas Grubu olarak da adlandırılan Bakanlar Komitesi, Londra, Paris, New York, Washington, Ottawa, Brüksel, Oslo, Madrid, Kahire ve Amman’ın da aralarında yer aldığı çeşitli merkezlerde girişimlerde bulunmuştu.
Bakanlar Komitesi, son olarak Mısır'ın ev sahipliğinde 23 Mart'ta Kahire'de toplanmış, toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan da iştirak etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.