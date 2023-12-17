Iğdır ve Ağrı'da bazı köy ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
Iğdır Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde taşımalı eğitim ile köy okullarında, Diyadin ilçesinde de 5 köy okulunda eğitime bugün ara verildi.
Iğdır
Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Iğdır’ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.
Kar yağışı nedeniyle kentin bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı.
Iğdır Valiliği yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan 9 köyde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara
verildiğini bildirdi.
Alınan karara göre merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor, Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde yarın eğitim yapılmayacak.
Ağrı’nın 2 ilçesinde taşımalı eğitim ve bazı köylerde eğitime bugün ara verildi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde taşımalı eğitim ile köy okullarında, Diyadin ilçesinde de 5 köy okulunda eğitime bugün ara verildi.
Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.
Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olduğu bildirildi.
Açıklamada, ilçede köy okullarıyla taşımalı eğitime 18 Aralık 2023 Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi.
Diyadin Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim ile ilçeye bağlı Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.