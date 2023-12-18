Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Marmara Denizi'nde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Vali Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti.
Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Marmara Denizi, Yalova, Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
"İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da da hissedildi
Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.
Valilikten yapılan açıklamada ise depremin İstanbul'da da hissedildiği ve şu ana kadar bir hasar ihbarı yapılmadığı bildirildi.
Açıklamada, AFAD ve ilgili birimlerin saha çalışmasına devam ettiği belirtildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." paylaşımı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.