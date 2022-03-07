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Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor

Iğdır-Kars kara yolundaki yüksek kesimli noktalarda etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bülent Mavzer   | 07.03.2022
Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor Fotoğraf: Bülent Mavzer/ AA

Iğdır

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından rüzgarın etkisiyle, Iğdır ile Kars arasındaki kara yolunda tipi oluştu.

Yoğun tipi, yol kenarındaki karları yola taşıyarak kısmen kapanmalara neden oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü yolda bazı sürücüler araçlarını güvenli bölgelere çekip bir süre beklerken bazı sürücüler ise güçlükle ilerledi.

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