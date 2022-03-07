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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 34 bin 343 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 saatte 371 bin 684 Kovid-19 testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,17 ve birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 oldu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 07.03.2022
Türkiye'de 34 bin 343 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 371 bin 684 Kovid-19 testi yapıldı, 34 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 815 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 48 bin 178 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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