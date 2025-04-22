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İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün bıçakla tehdidi kamerada

Kağıthane'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başak Akbulut Yazar  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün bıçakla tehdidi kamerada

İstanbul

D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen 34 HO 2107 plakalı özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte gerginlik yaşandı.

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Elinde bıçakla araçtan inen otobüs şoförü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücüye yöneldi.

Başka bir otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü.

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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