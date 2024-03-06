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İDDEF, ramazanda 56 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını 56 ülke ve 310 bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Elif Küçük  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
İDDEF, ramazanda 56 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, İDDEF'in "İyilik Seninle" sloganıyla başlattığı bu yılki ramazan çalışmalarını, "Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara ramazan ol" anlayışıyla gerçekleştireceği belirtildi.

Hayırseverlerin bağışlarının 56 ülkede 310 bölgede ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği aktarılan açıklamada, zekat, fitre, fidye, kumanya, iftarlık ve diğer yardımların, Türkiye, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki yoksul kişilere, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan ülkelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrenciler ile onların yoksul ailelerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2024 yılı için fitre bedelinin 130 lira olarak belirlendiği, içerisinde temel ihtiyaç gıdalarının bulunduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenlerin 750 lira bağışta bulunabileceği bildirildi.​​​​​

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