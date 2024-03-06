MSB, "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı" kapsamında icra edilen "Dragon 2024 Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Polonya'nın Korzeniewo bölgesinde "Dragon 24" askeri savunma tatbikatı gerçekleştirildiği ifade edildi.
NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı kapsamında icra edilen Dragon 2024 Tatbikatı devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 6, 2024
Tatbikat kapsamında, Polonya'nın Korzeniewo bölgesinde Dragon-24 askerî savunma tatbikatı gerçekleştirildi.
İsveç'in yanı sıra tüm NATO ülkelerinden yaklaşık 90 bin askerin katıldığı… pic.twitter.com/fOVRy51aKS
Tatbikatlara, İsveç'in yanı sıra tüm NATO ülkelerinden yaklaşık 90 bin askerin katıldığı belirtilen açıklamada, askerlerin, tank taşıyabilen hareketli köprü ile Vistül Nehri'nde "nehir geçiş harekatı" gerçekleştirirken helikopterlerin de tatbikatta gözlem yaptığı bildirildi.
Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.