Dolar
31.75
Euro
34.62
Altın
2,143.37
ETH/USDT
3,786.90
BTC/USDT
66,310.00
BIST 100
8,750.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak’ta halka hitap ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Batman Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri Açılışı ve 2024 Yılı GAP Projeleri İmza Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

MSB, "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı" kapsamında icra edilen "Dragon 2024 Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı.

Utku Şimşek  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
MSB, "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Polonya'nın Korzeniewo bölgesinde "Dragon 24" askeri savunma tatbikatı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikatlara, İsveç'in yanı sıra tüm NATO ülkelerinden yaklaşık 90 bin askerin katıldığı belirtilen açıklamada, askerlerin, tank taşıyabilen hareketli köprü ile Vistül Nehri'nde "nehir geçiş harekatı" gerçekleştirirken helikopterlerin de tatbikatta gözlem yaptığı bildirildi.

Paylaşımda, tatbikattan görüntülere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır Valisi Su, ilde 14 ayda gerçekleştiren operasyonlara ilişkin bilgi verdi
Bursa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi tanıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 81 ilde iftar programları düzenleyeceğiz
Emine Erdoğan: Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın

Benzer haberler

Polonya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını yine protesto etti

Polonya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını yine protesto etti

MSB, "NATO Steadfast Defender 24 Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile görüştü

MSB Kara Dikimevi Müdürlüğü geri dönüşümle 14,5 milyon lira tasarruf edecek

MSB Kara Dikimevi Müdürlüğü geri dönüşümle 14,5 milyon lira tasarruf edecek
MSB, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni korumakla görevli jandarma personeline eğitim verildiğini bildirdi

MSB, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni korumakla görevli jandarma personeline eğitim verildiğini bildirdi
İzmir'de teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan askeri helikopterdeki bir personel yaralandı

İzmir'de teknik arıza nedeniyle acil iniş yapan askeri helikopterdeki bir personel yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet