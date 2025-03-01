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İcra takibi için 7 kez arayan avukata "huzuru bozma"dan ceza

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, icra takibi ve haciz işlemi için ilgili kişiyi telefonla 7 kez arayıp mesaj atan avukata "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen adli para cezasını hukuka uygun bularak onadı.

İsmet Karakaş  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
İcra takibi için 7 kez arayan avukata "huzuru bozma"dan ceza

Ankara

Dairenin kararına göre, İstanbul'da görev yapan bir avukat, 2017'de 3 aylık süreçte icra takibi ve haciz işleminden bahisle bir kişiye telefonundan ulaşarak 9 kez mesaj gönderdi, 7 kez de telefon etti.

İlgili kişinin şikayeti üzerine, avukat hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123. maddesinde belirtilen "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açıldı.

Yargılamayı yapan Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, avukata 2 bin 250 lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını uygun buldu.

Hakkındaki cezaya itiraz eden avukat, bu tür bir durumun avukatlar için ancak disiplin soruşturmasına konu edilebileceğini, alacağı tahsil amacıyla yapılan aramaların atılı suça sebebiyet vermeyeceğini, ısrar unsurunun oluşmadığını, özel bir kastla hareket etmediğini ileri sürerek dosyayı Yargıtaya taşıdı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, avukat hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu ve oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemenin inanç ve takdirine göre doğru biçimde belirlendiği, mahkumiyet kararında hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

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İcra takibi için 7 kez arayan avukata "huzuru bozma"dan ceza
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