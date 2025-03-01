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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Sudan'daki taraflara ateşkes ve barış çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sudan'daki çatışmanın yoğunlaşarak sürmesinden derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Daha fazla kan dökülmemesi için taraflara bir kez daha ateşkes ve barış çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Muhammet Tarhan  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Sudan'daki taraflara ateşkes ve barış çağrısı

İstanbul

Keçeli, X sosyal medya platformundaki hesabından Sudan'da devam eden çatışma ve insani durumla ilgili paylaşımda bulundu.

Sözcü Keçeli, "Sudan'daki çatışmanın yoğunlaşarak devam etmesinden ve giderek kötüleşen insani durumdan derin üzüntü duyuyoruz. Daha fazla kan dökülmemesi için taraflara bir kez daha ateşkes ve barış çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına zarar verecek adımlardan imtina edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Keçeli, "Türkiye, dost ve kardeş Sudan'da anlaşmazlığın bir an önce sona ermesi ve ülkede barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır." bilgisini paylaştı.

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