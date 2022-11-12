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İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır'da operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 1017 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 12.11.2022
İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır'da operasyon başlatıldı Kaynak: İçişleri Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonun Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı bölgelerini kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen operasyonda, jandarma özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1017 personel, 58 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütüldüğü bildirilen açıklamada, çalışmaların vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

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