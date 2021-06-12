Ağrı'da bir terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-15 Operasyonu kapsamında Sağlıksuyu köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.