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Ağrı'da bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Sağlıksuyu köyü kırsalında düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 12.06.2021
Ağrı'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eren-15 Operasyonu kapsamında Sağlıksuyu köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda silahlı bir terörist etkisiz hale getirildi.

​Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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