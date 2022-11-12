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Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim oldukları anlar görüntülendi

Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı, teröristlerin saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları görüntülendi.

Sarp Özer   | 12.11.2022
Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim oldukları anlar görüntülendi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflere yönelik düzenlenen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi.

Hafta içinde 2 terörist terör örgütünden kaçtı, hemen ardından 5 terörist daha terör örgütünü bırakarak Mehmetçik'e teslim oldu.

Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim olmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

Komandoların etrafını sardığı, zorlu ve kayalık arazide bulunan mağaradaki teröristler ellerini kaldırarak tek tek mağaradan çıktı. Mehmetçik gerekli güvenlik önlemlerini alırken, bir askerin "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez" ifadesi de görüntülerde yer aldı.

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