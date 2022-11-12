Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim oldukları anlar görüntülendi
Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı, teröristlerin saklandıkları mağaradan çıkışları ve teslim olma anları görüntülendi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki hedeflere yönelik düzenlenen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500'den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi.
1⃣ Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/kjBbuXf5p1
Hafta içinde 2 terörist terör örgütünden kaçtı, hemen ardından 5 terörist daha terör örgütünü bırakarak Mehmetçik'e teslim oldu.
Teröristlerin mağaradan çıkarak teslim olmalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.
Komandoların etrafını sardığı, zorlu ve kayalık arazide bulunan mağaradaki teröristler ellerini kaldırarak tek tek mağaradan çıktı. Mehmetçik gerekli güvenlik önlemlerini alırken, bir askerin "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla zarar vermez" ifadesi de görüntülerde yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.