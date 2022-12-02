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İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı

İçişleri Bakanlığınca, Bursa Nilüfer Belediyesinde araştırma ve ön inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ferdi Türkten   | 02.12.2022
İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nilüfer Belediyesinin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma/ön inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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