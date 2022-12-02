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Namık Kemal vefatının 134. yılında kabri başında anıldı

"Vatan ve hürriyet şairi" olarak bilinen Namık Kemal'in vefatının 134. yılı dolayısıyla Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Doğan Zelova   | 02.12.2022
Namık Kemal vefatının 134. yılında kabri başında anıldı

Çanakkale

Bolayır köyündeki anma programı, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanlığını temsilen 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Bolayır Muhtarı Adnan Can'ın, Namık Kemal'in anıt mezarına çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle etkinlik tamamlandı.

Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu'ndaki programda ise Namık Kemal'in biyografisi öğrenci Deniz Aydın tarafından okundu. Aynı okuldan öğrenci Sudenaz Yetemen de şairin "Murabba" eserini okudu.

Namık Kemal'in hayatını konu alan sinevizyon gösterimi ve Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ile programı sona erdi.

Etkinliklere, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden akademisyen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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