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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurumlarımızı Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu ve özel sektör dahil tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın tamamını, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum." dedi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 02.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurumlarımızı Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın, engellilerin haklarının korunmasına, güçlendirilmesine ve çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program değişikliği nedeniyle katılamadığı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ne yazılı mesaj gönderdi.

Mesajında, katılımcıları selamlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, bugün açıklanacak Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Planın hazırlanmasında emeği geçen, katkısı bulunan herkese, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sporda, sanatta, kültürde, iş hayatında gerçekten önemli başarılar ortaya koyan engellilerimize gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Siz kardeşlerimin şahsında tüm engelli vatandaşlarımın, yarın kavuşulacak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle kamu ve özel sektör dahil tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızın tamamını, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızı sahiplenmeye davet ediyorum. Planımızın, engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi, çok daha ileriye taşınmasına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum."

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