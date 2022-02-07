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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den 'İstanbul Sözleşmesi' paylaşımı

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden bugüne kadar 259 kadın cinayetinin meydana geldiğini belirterek, "20 Mart 2021'den geriye doğru aynı dönemde 263 kadın cinayeti yaşanmıştır. " ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 07.02.2022
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den 'İstanbul Sözleşmesi' paylaşımı

Ankara

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle kadın cinayetlerinin arttığına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin "sıfır tolerans" ilkesiyle kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan İnce,  "İstanbul Sözleşmesi fesih edildikten sonra kadın cinayetlerinin arttığına yönelik açıklamaların” doğru olmadığını bildirdi.

İnce, şunları kaydetti:

"2017 yılında 353 kadın hayatını kaybederken, 81 ilde Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerinin faaliyete başlaması, yine Polis Merkezi Amirliklerinde aile içi ve kadına yönelik şiddet ve iletişim eğitimi alan kadın polis memurlarının görevlendirildiği Güven Masalarının kurulması, KADES, Elektronik Kelepçe, Risk Analiz Formlarının yeniden düzenlenmesi gibi birtakım önleyici çalışmalar ve alınan tedbirler etkisini göstererek, düşüş seyrine girmiş ve 2021 yılında 307 kadın hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin öncesi ve sonrasında, 20 Mart 2021'den bugüne kadar 259 kadın cinayeti meydana gelirken, 20 Mart 2021'den geriye doğru aynı dönemde 263 kadın cinayeti yaşanmıştır. Veriler aşağı doğru bir yön izlese de bir cinayet dahi insanlık için büyüktür."

Doğru olmayan bilgiyi siyasallaştırarak istismar etmeye çalışmanın insanlık ayıbı olduğunu vurgulayan İnce, "Sıfır cinayet, sıfır şiddet" hedefine ulaşıncaya kadar, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin devam edeceğini belirtti.

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