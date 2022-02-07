Dolar
13.60
Euro
15.53
Altın
1,819.44
ETH/USDT
3,127.00
BTC/USDT
43,853.00
BIST 100
1,997.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmede, Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kaan Bozdoğan   | 07.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine dair görüşünü tüm mevkidaşlarıyla paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Stoltenberg, ayrıca Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 902 bin 639'a ulaştı
Hong Kong’da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 74'e yükseldi
Güney Kore ve Avustralya Kovid-19 önlemlerini esnetirken, Endonezya sıkılaştırdı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Reisi'ye teşekkür

Emine Erdoğan'dan kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Kuala Lumpur YEE öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti

Kuala Lumpur YEE öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür
Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye'nin rolü

Ukrayna krizinin çözümünde Türkiye'nin rolü