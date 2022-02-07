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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Ege bölgeleri için kuvvetli yağış, Akdeniz ve İç Anadolu için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 07.02.2022
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ege bölgesinde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak, öğle saatlerinden itibaren ise Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (10-20 santimetre) şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların bölgenin batısında yarın öğle saatlerinden sonra, doğusunda da akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Trakya'da da bugün akşam ve gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte Kırklareli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar (10-20 santimetre) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde de genellikle yağmur ve sağanak, yarın sabah saatlerinde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Akdeniz ve İç Anadolu'ya yönelik uyarılar

Akdeniz bölgesinde yarından itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde (Toroslar) zaman zaman kısa süreli fırtına bekleniyor.

Batı Akdeniz'den başlayarak kuvvetli rüzgarın yönünün çarşambadan itibaren kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği, perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu bölgesi genelinde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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