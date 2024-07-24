İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı
İç Batı Anadolu'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Isparta ve Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin doğusu, Konya'nın batısı ile Eskişehir'ingüneyinde görülecek gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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