Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümü mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının dördüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsun

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı X'teki mesajında, "İstanbul'un Fethi'nin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılış yıl dönümünü tebrik ediyorum. Allah'a hamdolsun, Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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