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İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç batı bölgelerde bugün öğleden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Neriman Senanur Torun  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iç batı bölgelerde bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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