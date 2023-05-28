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İç Anadolu'da hasta ve engelli seçmen, görevlilerin yardımıyla oy kullandı

Sivas, Niğde ve Kayseri'de hasta veya engeli seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sandık ve sağlık görevlilerinden destek alarak oy kullandı.

Halife Yalçınkaya, Abdullah Özkul, Esma Küçükşahin  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
İç Anadolu'da hasta ve engelli seçmen, görevlilerin yardımıyla oy kullandı Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Sivas

Sivas'ta İl Seçim Kurulu görevlileri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gürün ilçesi Ali Baba Mahallesi'nde yaşadığı evi ağır hasar gören 85 yaşındaki yatalak Hanım Doğan için 8801 numaralı sandığı evine götürdü.

Oyunu evinde kullanan Doğan, yetkililere teşekkür ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Niğde

Niğde'de fiziki durumundan dolayı oy kullanmaya gidemeyen 30 kişi, İl Seçim Kurulunca oluşturulan seyyar sandıkta, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

İlhanlı Mahallesi'nde oturan Havva Şenbaş (67) ve Arif Yıldız (58) da görevlilerin getirdiği 8801 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Arif Yıldız, seçimlerin hayırlı olması dileyerek görevlilere teşekkür etti.

Kayseri

Kayseri'de hastanede tedavi gören ve evde bakım hizmeti alan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık sorunu bulunan 73 yaşındaki Zeliha Karabulut, görevlilerin yardımıyla hizmet aracına bindirildi.

Karabulut, oyunu kullanacağı Osman Düşüngel Ortaokulu'nda saldık başına tekerlekli sandalyeyle getirildi.

Oyunu kullanan Karabulut, kendisine yardım eden görevlilere teşekkür etti.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Karabulut, seçimin hayırlı olmasını diledi.

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