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Diyarbakır'da engelli ve hasta seçmenler ekiplerin yardımıyla oy kullandı

Diyarbakır'da engeli veya hastalığı nedeniyle kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma merkezlerine ulaştırıldı.

Mehmet Sıddık Kaya, Murat Başal  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Diyarbakır'da engelli ve hasta seçmenler ekiplerin yardımıyla oy kullandı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Türkiye'de oy verme işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar, demokratik haklarını kullanmak için sandık başına gitti.

Yürüme güçlüğü çeken 69 yaşındaki astım ve şeker hastası Emine Yavasöz, İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak oy kullanmak için yardım talebinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ekiplerince evinden alınan Yavasöz, oy kullanacağı merkez Bağlar ilçesi 700. Yıl Ortaokulu'na götürüldü.

Oyunu kullanan Yavasöz, AA muhabirine, verilen hizmetten memnun kaldıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yardım talebinde bulunduklarını belirten Yavasöz, "Seçimler herkese hayırlı olsun. Oyumu kullandım. Sağlık ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Ekipte görevli hemşire Günay Ayyıldız ise saat 08.00'den itibaren bütün hasta ve engeli olan seçmenlere oylarını kullanmaları için yardımcı olduklarını söyledi.

Ayyıldız, "Saat 17.00'ye kadar bu hizmetimiz devam edecek. Seçmenlerden olumlu tepkiler alıyoruz, memnunlar." diye konuştu.

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