Hayalet ağlar denizlerde "sessiz avını" sürdürüyor

[1/12] İzmir'in Karaburun ilçesinde, insan kontrolünden çıkmış olsa bile deniz ekosistemine zarar vermeye devam eden yaklaşık 100 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı.

[2/12] Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe dalarak, terk edilmiş balıkçı ağlarını belirledi.

[3/12] Kıyı balıkçılığında kullanıldığı belirlenen hayalet ağ toplandı.

[4/12] Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçler ile çeşitli deniz kabukluları bulundu.

[5/12] Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

[6/12] İzmir'in Karaburun ilçesinde, insan kontrolünden çıkmış olsa bile deniz ekosistemine zarar vermeye devam eden yaklaşık 100 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı. Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe dalarak, terk edilmiş balıkçı ağlarını belirledi. Kıyı balıkçılığında kullanıldığı belirlenen hayalet ağ toplandı. Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçler ile çeşitli deniz kabukluları bulundu. Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

[7/12] İzmir'in Karaburun ilçesinde, insan kontrolünden çıkmış olsa bile deniz ekosistemine zarar vermeye devam eden yaklaşık 100 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı. Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe dalarak, terk edilmiş balıkçı ağlarını belirledi. Kıyı balıkçılığında kullanıldığı belirlenen hayalet ağ toplandı. Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçler ile çeşitli deniz kabukluları bulundu. Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

[8/12] İzmir'in Karaburun ilçesinde, insan kontrolünden çıkmış olsa bile deniz ekosistemine zarar vermeye devam eden yaklaşık 100 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı. Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe dalarak, terk edilmiş balıkçı ağlarını belirledi. Kıyı balıkçılığında kullanıldığı belirlenen hayalet ağ toplandı. Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçler ile çeşitli deniz kabukluları bulundu. Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

[9/12] İzmir'in Karaburun ilçesinde, insan kontrolünden çıkmış olsa bile deniz ekosistemine zarar vermeye devam eden yaklaşık 100 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı. Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe dalarak, terk edilmiş balıkçı ağlarını belirledi. Kıyı balıkçılığında kullanıldığı belirlenen hayalet ağ toplandı. Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçler ile çeşitli deniz kabukluları bulundu. Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

[10/12] İzmir'in Karaburun ilçesinde, insan kontrolünden çıkmış olsa bile deniz ekosistemine zarar vermeye devam eden yaklaşık 100 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı. Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe dalarak, terk edilmiş balıkçı ağlarını belirledi. Kıyı balıkçılığında kullanıldığı belirlenen hayalet ağ toplandı. Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçler ile çeşitli deniz kabukluları bulundu. Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

[11/12] İzmir'in Karaburun ilçesinde, insan kontrolünden çıkmış olsa bile deniz ekosistemine zarar vermeye devam eden yaklaşık 100 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı. Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe dalarak, terk edilmiş balıkçı ağlarını belirledi. Kıyı balıkçılığında kullanıldığı belirlenen hayalet ağ toplandı. Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçler ile çeşitli deniz kabukluları bulundu. Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

[12/12] İzmir'in Karaburun ilçesinde, insan kontrolünden çıkmış olsa bile deniz ekosistemine zarar vermeye devam eden yaklaşık 100 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı. Dalgıçlar yaklaşık 25 metre derinliğe dalarak, terk edilmiş balıkçı ağlarını belirledi. Kıyı balıkçılığında kullanıldığı belirlenen hayalet ağ toplandı. Ağın üzerinde canlı ve ölü yengeçler ile çeşitli deniz kabukluları bulundu. Yaşayan canlılar kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.