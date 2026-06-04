Batık gemideki ışıklandırma deniz yaşamını ve hayalet ağ tehlikesini gözler önüne serdi

[1/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[2/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[3/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[4/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[5/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[6/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[7/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[8/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[9/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[10/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[11/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[12/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[13/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[14/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti gerçekleştirdiği özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adnan Çağlar Oruç, 9 Eylül batığında çalışmalarını yürütürken görülüyor.

[15/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti gerçekleştirdiği özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adnan Çağlar Oruç, 9 Eylül batığında çalışmalarını yürütürken görülüyor.

[16/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti gerçekleştirdiği özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adnan Çağlar Oruç, 9 Eylül batığında çalışmalarını yürütürken görülüyor.

[17/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti gerçekleştirdiği özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adnan Çağlar Oruç, 9 Eylül batığında çalışmalarını yürütürken görülüyor.

[18/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti gerçekleştirdiği özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adnan Çağlar Oruç, 9 Eylül batığında çalışmalarını yürütürken görülüyor.

[19/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[20/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[21/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti yaptığı özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen, akya sürüleri gibi çok sayıda balık türü için yaşam alanına dönüşen Karaburun'daki "9 Eylül Vapuru" batığına özel dalış gerçekleştirdi.

[22/23] Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in İzmir'de şafak vakti gerçekleştirdiği özel dalışta, yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırılırken, denizdeki yaşam ve deniz canlıları için ölümcül tuzağa dönüşen hayalet ağlar dalış ekibi tarafından görüntülendi. Fotoğrafta, Karaburun Dalış Merkezi yetkilisi Hamdullah Aras (ortada), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Şensurat Genç (solda) ve Doç. Dr. Adnan Çağlar Oruç (sağda) görülüyor.

[23/23] İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Şensurat Genç, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.