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Hava aracı "Cayrokopter" jandarmanın envanterine girdi

Jandarma Genel Komutanlığı, hava aracı "Cayrokopter"in envanterlerine katıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Hava aracı "Cayrokopter" jandarmanın envanterine girdi

Ankara

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Envanterimize yeni katılan Cayrokopter hava araçlarımız ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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