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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ramazan Bayramı trafiğine hazır

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli ulaşım güzergahı Anadolu Otoyolu'nda yer alan Bolu Dağı Tüneli kesiminde, Ramazan Bayramı tatili öncesinde onarım ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ramazan Bayramı trafiğine hazır Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle İstanbul üzerinden Anadolu'ya gidenlerin bayram tatili öncesi oluşturacağı yoğunluk nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için güzergahta çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri, Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik güzergahta, yol ve viyadükler ile tünel içerisindeki aydınlatmaların bakım ve onarımlarını yaptı. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'ne bağlı 94 kameranın da bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bayram süresince kameraların anlık takibini 24 saat esaslı yapacak 45 personel, meydana gelebilecek olumsuzlukları ilk müdahale ekibine bildirerek ulaşımın aksamasının önüne geçecek. Kazalar nedeniyle yolun ulaşıma kapanması halinde trafik, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirilecek.


Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Güzergahta görev yapacak kolluk gücü artırıldı

Otoyolun Bolu sınırlarında kalan bölümünde güvenliğin sağlanması amacıyla da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ek tedbirler alındı. Bu kapsamda bayram tatili süresince bölgede görev yapacak kolluk gücü sayısı artırıldı.

Ulaşımın düzenli ve güvenli seyretmesi için jandarma ve polis ekipleri, güzergahı kullanan sürücülere kurallara uyma konusunda uyarılarda bulunacak, otoyolun belirli kesimlerinde hız denetimleri gerçekleştirecek.

Her yıl olduğu gibi bu bayram tatilinde de araç yoğunluğu beklenen güzergahta seyredecek sürücülere, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları, mola vererek ilerlemeleri, araç bakımlarını yaptırmaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuluyor.

Havadan görüntülendi

Hazırlıkların tamamlandığı Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi havadan görüntülendi.

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