Dolar
28.82
Euro
31.42
Altın
1,992.76
ETH/USDT
2,061.30
BTC/USDT
37,269.00
BIST 100
7,898.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katılıyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi

Hatay'ın Altınözü zeytinyağı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Mahmut Tuncay  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi

Hatay

Altınözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Altınözü zeytinyağının Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Altınözü'ne kendi adı ile zeytinyağını tescil ettirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sert, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Zeytinin ve zeytinyağının anavatanı Altınözü’müzün altın suyu, ilçemizin en önemli geçim kaynağı olan zeytinyağımızın uluslararası arenada coğrafi işaretini ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Coğrafi işaret tescil belgemiz Altınözü’müze hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yaklaşık 25 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi
ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı
Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi
AFAD deprem bölgesindeki vatandaşları ağır hasarlı yapılara girmemeleri yönünde uyardı
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi

Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi

"Asrın felaketi" 960 öğretmeni hayattan kopardı

Enkazdan kurtarılan öğretmen, sağlık sorunlarına rağmen öğrencilerini bırakmadı

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Sitesi'nin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Sitesi'nin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet