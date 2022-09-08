Dolar
18.23
Euro
18.21
Altın
1,708.58
ETH/USDT
1,633.80
BTC/USDT
19,206.00
BIST 100
3,437.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in sağlık durumuyla ilgili bekleyiş sürüyor
logo
Gündem

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktadaki balık ölümlerinin sebebinin sudaki oksijen yetersizliği olduğu bildirildi.

Cem Genco   | 08.09.2022
Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen" Fotoğraf: Cem Genco - AA

Hatay

Tekebaşı Mahallesi'nde, nehrin Akdeniz'e döküldüğü Meydan köyü mevkisinde 6 Eylül'de toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek ölü balıklardan ve sudan numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

İncelemenin ilk sonuçlarında balık ölümlerine, aniden artan hava sıcaklıklarına bağlı sudaki oksijen yetersizliğinin yol açtığı belirtildi.

Ekiplerin konuyla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bozdağ: Büyük reformları bir bir hayata geçirdik
Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"
Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Şırnak'ta terör mağduru 77 aile, tapularına kavuştu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 55 Türk mühendis göreve başladı

Benzer haberler

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"

Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü

Hatay'da balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor

Hatay'da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı balık avcılığını olumsuz etkiledi
Fransa'da bu yaz kavurucu sıcaklar nedeniyle son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kaydedildi

Fransa'da bu yaz kavurucu sıcaklar nedeniyle son 19 yılın en yüksek ölüm oranı kaydedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet