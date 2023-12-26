Dolar
29.10
Euro
32.14
Altın
2,061.83
ETH/USDT
2,211.50
BTC/USDT
42,183.00
BIST 100
7,299.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen temayül yoklamasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Beeri mevkiinden yayındayız MİT, sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti, 50'ye yakın hedef vuruldu. - VTR KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pamukkale Üniversitesi’nde “KKTC’nin Türk Dünyasındaki Stratejik Önemi” konulu konferansta konuşuyor.
logo
Gündem

Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'da komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Lale Köklü Karagöz, Ali Kemal Zerenli  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde yaşayan Selma Sönmez (43), 22 Aralık'ta yolda yürürken komşusuna ait Dogo Argentino cinsi biri yavru 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin sahibi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sönmez, buradaki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.

Sönmez, AA muhabirine, mevlitten döndüğü esnada sokakta köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Biri yavru diğerleri büyük 3 köpeğin saldırısıyla bağırdığını anlatan Sönmez, "Bağırmamla kaynım ve köpeklerin sahibi geldi. Köpekler bağlı değildi, onları görsem hiç yanaşmazdım. 20'den fazla koluma, 17'den fazla kafama dikiş attılar. Şikayetçi olduk, belediye aldı köpekleri. Allah beni çocuklarıma bağışladı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SETA tarafından "Türkiye- AB İlişkilerini Yeniden İşler Kılmak" paneli düzenlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti
Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Benzer haberler

Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'da yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'da depremlerde hasar alan alışveriş merkezinin yıkımına başlandı

Hatay'ın 13 ilçesinde 2 bin 355 köy tipi afet konutunun inşası sürüyor

Hatay'ın 13 ilçesinde 2 bin 355 köy tipi afet konutunun inşası sürüyor

Hindistan, Umman Denizi'ndeki saldırı sonrası bölgeye savaş gemileri konuşlandırdı

Hindistan, Umman Denizi'ndeki saldırı sonrası bölgeye savaş gemileri konuşlandırdı
Eski İsrailli müzakereci Daniel Levy, Netanyahu'nun Gazze'de "kişisel çıkarlarının" olduğunu söyledi

Eski İsrailli müzakereci Daniel Levy, Netanyahu'nun Gazze'de "kişisel çıkarlarının" olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet