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Yaşam

Anneleri ölen köpek yavrularını eşek emziriyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, anneleri ölen iki köpek yavrusunu bir eşek sahiplenerek emziriyor.

Hüseyin Demirci  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Anneleri ölen köpek yavrularını eşek emziriyor

Kars

İlçede besicilik yapan Soner Yaşar'a ait köpek, iki yavru dünyaya getirdi. Bir süre sonra anne köpek ölünce yavrularını, eşek sahiplenerek emzirmeye başladı.

Yaşar, Kızılçubuk merasında hayvanlarını otlatırken eşeğin köpek yavrusunu emzirmesini cep telefonuyla görüntüledi.

Besici Soner Yaşar, AA muhabirine, ilk defa böyle bir şey gördüğünü belirterek, "Merada hayvanlarımız otluyor. Köpeklerimizin annesi öldükten sonra bizim eşeğimiz onlara sahip çıkmaya başladı. Baktık eşek yavruyu emziriyor ben de cep telefonuyla videoya aldım, güzel bir görüntüydü." ifadelerini kullandı.

Görüntüde, arazide köpek yavrusunun gelip anne eşekten süt emmesi yer alıyor.

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