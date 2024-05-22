Dolar
32.21
Euro
34.98
Altın
2,418.22
ETH/USDT
3,757.00
BTC/USDT
69,674.00
BIST 100
10,884.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Gündem

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Hikmet Say  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı Fotoğraf: Hikmet Say/AA

Hatay

Deniz Mahallesi'nde yaşayan Belgin Güneş (42), dün akşam saatlerinde sahilde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Durumu gören mahalle sakinlerinin yardımıyla köpeklerden kurtulan Güneş, sağ bacağından yaralandı.

Çevredekilerce Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş'in tedavisi sürüyor.

Sahipsiz köpeklerin saldırına uğrayan kadına yardım eden mahalle sakinlerinden Seyran Yüksek, sahilde yürüyüş yapmaya korktuklarını söyledi.

Yüksek, "Samandağ sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar köpek saldırısına maruz kalıyorlar. Sahilde 30-40 köpek boş boş geziyor. Gün geçmiyor ki bir vatandaş köpek saldırına uğramasın. Geçen gün de köpekler benim çocuklarımı ısırmışlardı." diye konuştu.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti
"Tarım Cebimde" uygulamasıyla kurbanlık bilgilerine ulaşılabiliyor
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
"Sibergöz-40" operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Karadenizli kadınlar topladıkları dağ çileğinden para kazanıyor

Londra'da sahibi olduğu köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Hatay'ın lezzet çarşısı tamamlanmak üzere

Hatay'ın lezzet çarşısı tamamlanmak üzere

Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işçi yaralandı

Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işçi yaralandı
Muş'ta köpeklerin saldırdığı 80 yaşındaki kadın yaşadığı korkuyu unutamıyor

Muş'ta köpeklerin saldırdığı 80 yaşındaki kadın yaşadığı korkuyu unutamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet