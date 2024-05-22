Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile bir araya gelecek.
(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Üye ve Gözlemci Ülkeleri Hakimler Konseyi Başkanları ve Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun cezalarını artıran Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/10.30/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saraybosna İş Forumu'na iştirak edecek.
(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da Uluslararası Ulaştırma Forumu 2024 Zirvesi kapsamında düzenlenecek açılış genel oturumuna, fuar alanı gezisine, bakanlar yuvarlak masa toplantısına, Ukrayna özel toplantısına ve Litvanya Dönem Başkanlığı Resepsiyonu'na katılacak, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(Leipzig) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TÜRKPA Milli Savunma Komisyonu Başkanları Birinci Toplantısı’na katılacak.
(TBMM/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile engelli ve spor kütüphanelerini ziyaret edecek, ağız diş sağlığı merkezi açılışına katılacak.
(Aksaray/11.30-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Futbolda Beşiktaş ile Trabzonspor arasında perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iki takımın teknik direktörleri ve kaptanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TFF 2. Lig play-off 3. tur ilk müsabakaları yapılacak. 1461 Trabzon FK-ACNTURK Sigorta Vanspor ve Alagöz Holding Iğdır FK-GMG Kastamonuspor maçları oynanacak.
(Trabzon/Iğdır/15.30) (Fotoğraflı)
3- Voleybol erkeklerde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta ayağı ikinci gününde; Hollanda-Slovenya ve ABD-Polonya maçları yapılacak.
(Antalya/17.00/20.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler Süper Lig Play-Off Şampiyonluk Etabı'nın final turu ikinci maçı Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
5- UEFA Avrupa Ligi finalinde, İtalya'nın Atalanta ile Almanya'nın Bayer Leverkusen takımları İrlanda'da karşılaşacak.
(Dublin/22.00) (Fotoğraflı)
6- Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, Halikarnas Kupası mücadelesiyle Bodrum'da sürecek.
(Muğla) (Fotoğraflı)
7- Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde başlayacak.
(Ankara) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.