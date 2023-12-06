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Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Ali Kemal Zerenli  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Yağış nedeniyle Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde trafik akışı geçici olarak tek yönde sağlandı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.

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