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Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri yapıldı

Hatay'da polis ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesinde dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lale Köklü Karagöz  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Hatay'da Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimleri yapıldı Fotoğraf: Hatay İl Emniyet Müdürlüğü

Hatay

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların daha güvenli seyahat etmesi için kent genelinde belirlenen noktalarda trafik uygulamaları yaptı.

Polis ekipleri, dron destekli 17-24 Mart'ta yaptığı bir haftalık denetimde 30 bin 77 aracı ve sürücülerinin belgelerini inceledi.

Denetimde, 7 bin 264 aracın sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamak ve kask takmamak gibi çeşitli ihlallerden ceza yazıldı, 147 araç trafikten men edildi.

Ekiplere ait dron kamerasıyla kaydedilen denetimlerde, trafik polisi araçlarının şubeden çıkışı, ekiplerin yol kontrolü için hazırlanışı ve denetim esnasında araçları durdurup sürücü belgelerini incelemesiyle alkol testi yapmaları yer aldı.

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